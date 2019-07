Maturità: al Polo Bianciardi si diplomano gli adulti. Numerosi 100 e anche “una lode”

GROSSETO – Terminati gli esami da pochi giorni, ecco finalmente gli esiti per gli studenti adulti del corso serale dei Servizi commerciali amministrativi del Polo Bianciardi di Grosseto. Sono stati assegnati numerosi 100 e un 100 e lode, valutazioni eccellenti che hanno gratificato questi adulti determinati a raggiungere il loro obiettivo: il diploma di stato.

Il Polo Bianciardi è da anni impegnato nell’offerta formativa per adulti, contrassegnata da metodologie didattiche moderne e adeguate alle esigenze di lavoratori. Questa realtà è ormai ben consolidata e raccoglie iscritti in tutta la provincia (con sedi in Follonica, Castiglione della Pescaia, Paganico, Grosseto, Porto Santo Stefano, Giglio) ed anche in tutta Italia con il percorso denominato Lunga Distanza, che permette di ottenere il diploma in Servizi commerciali amministrativi. Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie il corso di studi, riservato agli adulti, attua una didattica fortemente innovativa e all’avanguardia, caratterizzata da video lezioni, lezioni in presenza e utilizzo di una piattaforma online con appositi forum di discussione per ognuna delle discipline affrontate. Gli studenti adulti riescono, con queste diverse modalità di insegnamento/apprendimento, a conciliare il loro desiderio di un’istruzione superiore con gli impegni e le esigenze lavorative o familiari che caratterizzano la loro vita.

“La cosa più bella ed emozionante – affermano le docenti del corso – è vedere quanto coinvolgimento e gratificazione sentono gli adulti nel raggiungere il traguardo del diploma, dimostrando con il raggiungimento del risultato finale, il diploma di stato, tutta la loro determinazione e la loro profonda preparazione”.

L’incoscienza a volte presente nell’adolescente lascia il posto alla dignità di voler affrontare una sfida con volontà, impegno e amor proprio. Spesso l’istruzione scolastica in età adulta non viene adeguatamente considerata, mentre nella nostra provincia è una realtà forte e ben radicata, con offerte formative plurime e sfaccettate, per rispondere alle più svariate richieste di formazione in età adulta.

La provincia di Grosseto offre percorsi serali in vari settori dell’istruzione, dai tecnici e professionali commerciali, agli alberghieri, fino al liceo artistico. Percorsi che da anni stanno raccogliendo sempre più iscritti, segno di una considerevole domanda e di una eccellente offerta che dà risposte ad un bisogno di istruzione adulta che va attentamente ed appropriatamente considerato.