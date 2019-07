L’estate di Acqua Village è “Plastic Free”. Parchi acquatici sempre più green

FOLLONICA – I parchi acquatici del divertimento di Cecina e Follonica sono sempre più “green”: da quest’estate tutti i prodotti a marchio Acqua Village sono distribuiti con materiale monouso che non contiene plastica. Una scelta ecologica che anticipa di due anni l’applicazione della direttiva approvata dal Parlamento europeo che porterà per legge all’eliminazione di prodotti in plastica a partire dal 2021.

Acqua Village è sempre più impegnato sul fronte dell’ecosostenibilità: accanto all’intrattenimento e al relax per tutta la famiglia c’è il rispetto per il territorio e l’ambiente. E non c’è solo il progetto relativo all’eliminazione dell’utilizzo della plastica. L’acqua delle attrazioni del parco di Cecina è depurata grazie al processo dell’osmosi inversa, la più fine tecnica di filtrazione dell’acqua. Questo meccanismo permette il passaggio delle molecole idrofile, cioè chimicamente simili all’acqua, ed esclude quelle inquinanti, garantendo così ogni giorno l’eccellenza e la qualità dell’acqua utilizzata nel parco. Mentre gli eco-compattatori presenti nelle aree di ristorazione dei due parchi consentono una corretta gestione dei rifiuti e una riduzione degli stessi.

Inoltre Acqua Village si sta distinguendo sempre di più anche in tema di energie rinnovabili, grazie a un importante impianto di pannelli fotovoltaici installati a Follonica nel 2010, con 26 pensiline posizionate nel parcheggio del parco che producono 200 kWh di energia elettrica, soddisfacendo il 50% del fabbisogno energetico complessivo nel periodo estivo, mentre in inverno il parco rientra tra le Officine Elettriche, scambiando sul posto l’energia prodotta che viene venduta a Enel. E adesso il progetto “Plastic Free” per rendere i parchi acquatici sempre più “green”.