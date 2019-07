Ladro scoperto in camera: si getta dalla finestra e fugge contromano

BAGNO DI GAVORRANO – Ladri in casa di sera. È successo ieri a Bagno di Gavorrano, dove in via Pietro Micca, introno alle 22,30, una persona si è introdotta in un’abitazione, mentre il proprietario era sveglio e stava trascorrendo la serata sul divano.

L’uomo che all’inizio non si era accorto dello sconosciuto, lo ha notato mentre si trovava in camera da letto. Vistosi scoperto, il ladro si è gettato dalla finestra ed è uscito dalla casa. Correndo, ha scavalcato un muretto di recinzione e poi è salito su un’auto grigia che si è allontanata velocemente in contro senso.

Il ladro non è riuscito a prendere niente.