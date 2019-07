La boxe a Pitigliano: tra spettacolo e sport la sfida per il trofeo WBC

PITIGLIANO – Serata di boxe a Pitigliano. Il 26 luglio in piazza Garibaldi verrà allestito un ring. Il cartellone pugilistico della serata prevvede come “main event” l’incontro valevole per il Trofeo delle cinture tricolori WBC- FPI , una kermesse nazionale organizzata in collaborazione con la sigla internazionale WBC (World Boxing Council). Ad affrontarsi nei pesi s.welter tra le quattrro corde saranno il laziale Jacopo Fazzino e il pugliese Jonny Zeze Sigheh.

A presentare l’evento voluto dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini, la Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” presieduta da Fabrizio Corsini e il Comune di Pitigliano sono il sindaco Giovanni Gentili, il vice sindaco Paolo Mastracca, l’assessore Alessio Celata e Rosanna Conti Cavini.

La serata avrà inizio con sette incontri dilettantistici con il Torneo Nazionale AOB tra Toscana e Campania. E unirà sport e spettacolo: infatti si esibiranno nella piazza le ragazze di Odissea 2001 che recentemente hanno conquistato il titolo italiano a Rimini. Ad arricchire la serata sul ring faranno il loro sketch gli attori della compagnia teatrale dei Giubbonai. La serata potrà essere guardata anche su youtube su boxelive.it

Lo speaker announcer della serata sarà il vice sindaco e giornalista Paolo Mastracca.