Il Comune cerca personale: ecco il bando. Come fare domanda

ORBETELLO – Il Comune di Orbetello ha indetto una selezione pubblica per esame per l’assunzione di personale a tempo determinato nel profilo di “Istruttore Amministrativo” – categoria C e posizione economica C1 del Ccnl comparto Funzioni Locali da destinare al Servizio Ragioneria.

La domanda di partecipazione al concorso scade venerdì 2 agosto. Per il bando e la domanda di partecipazione cliccare a questo LINK.