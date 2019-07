Dilettando fa tappa sull’Amiata: appuntamento a Santa Fiora

SANTA FIORA – Terzo appuntamento del tour estivo 2019 per Dilettando, che giunge sul monte Amiata, a Santa Fiora, venerdì 19 luglio, alle 21, in piazza Garibaldi. La popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, arriva nella cittadina amiatina grazie all’amministrazione comunale che crede nell’importanza di offrire opportunità a chi vuole esprimere qualità artistiche.

Sono almeno undici i concorrenti già iscritti che provengono non solo da Santa Fiora ma anche da altre località della provincia e come al solito toccano diverse forme dello spettacolo. Insieme a Carlo Sestini e a Paco Perillo è prevista la presenza di Lindsay La Mantia e per la prima volta l’attore caratterista pitiglianese Davide Denci, che porterà sul palco nonno Mario, il personaggio con il quale si presentò come concorrente nella passata edizione.

In qualità di ospite, interverrà il cantautore maremmano Luigi Cirianni, che recentemente ha ottenuto un contratto discografico a livello nazionale, accompagnato alla chitarra da Alessandro Posati.

In televisione la messa in onda della puntata di Santa Fiora è prevista su Toscana Tv il 30 luglio alle 21,15 e la domenica 4 agosto alle 15. Su Siena Tv andrà in onda sabato 3 agosto, alle ore 21, e domenica 4 alle ore 13. Per chi volesse ancora iscriversi 3483536655.