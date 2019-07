Carlo Calenda in Maremma per presentare il suo libro “Orizzonti Selvaggi”

ORBETELLO – L’ex ministro Carlo Calenda domani sarà ad Orbetello, alle 19, per presentare il proprio libro “Orizzonti selvaggi – Capire la paura e ritrovare il coraggio“. L’eurodeputato Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico dei governi Renzi e Gentiloni, parlerà con chi interverrà del futuro dell’Italia e dell’Europa.

L’appuntamento è per venerdì 19 al locale Era Ora ad Orbetello, in viale Marconi 8 (ex Idroscalo). Edito da Feltrinelli e pubblicato a ottobre 2018, il libro di Carlo Calenda, partendo da un’analisi critica del mondo occidentale, si concentra su temi come la tolleranza e il progressismo che sembrano aver lasciato il posto a populismi e sovranismi.

Come uscirne? Di questo e di molto altro si parlerà domani ad Orbetello. A moderare il dibattito sarà il direttore di TPI, Giulio Gambino.