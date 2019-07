GROSSETO – Due moto sono finite fuori strada domenica scorsa sulla provinciale che collega Manciano a Scansano dopo essere svicolate sull’olio motore presente sull’asfalto. Poco prima dell’incidente infatti un’auto aveva urtato una buca rompendo la coppa dell’olio con il conseguente sversamento della sostanza sull’asfalto.

A segnalare l’incidente e la pericolosità della strada un nostro lettore. «Vi scrivo per segnalare un tratto di strada molto dissestato, ormai da anni, nella nostra zona. Nello specifico si stratta della “Sp 159″ che collega Manciano a Scansano e che nel tratto di curve poco prima di Pomonte presenta molte buche, avvallamenti e spaccature».

«Nella pomeriggio di domenica un’auto di turisti ungheresi ha urtato l’asfalto col proprio sotto motore rompendo la coppa dell’olio. Purtroppo ha lasciato sull’asfalto una strisciata di olio dal punto d’impatto (in curva) lunga circa 200 metri. Noi percorrevamo la stessa strada in moto rientrando verso casa e passando di lì poco dopo non siamo riusciti ad evitare l’olio in tempo. Così due di noi sono caduti rovinosamente a terra e anche un piccolo scooter 50cc sopraggiunto subito dopo ha subito la stessa sorte».

1Per fortuna conoscendo lo stato del manto stradale si procedeva a bassa velocità, ma l’olio era un po’ coperto dalla curva e non si è propio visto in tempo per poterlo evitare».

Si tratta di un tratto di strada, come confermato anche da altre testimonianze, non nuovo ad incidenti: già altre volte si sono verificati proprio in quel punto scontri tra mezzi o uscite dalla carreggiata.