Bonus per studenti universitari e rimborso spese di trasporto per le scuole superiori

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo informa i cittadini residenti nel comune che c’è tempo fino alle 12 del 20 agosto 2019 per presentare domanda sulle seguenti provvidenze economiche finalizzate al sostegno delle famiglie con figli che studiano alla scuola secondaria di II grado o all’università per l’anno scolastico/accademico 2018-2019:

· Rimborso spese di trasporto per gli studenti della scuola secondaria II grado, che usufruiscono di mezzi di trasporto pubblico per andare a scuola. Il rimborso sarà effettuato per il 50% della spesa sostenuta in base all’iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado o al corso post diploma accreditato; per il 50% della spesa sostenuta e documentata in relazione all’isee.

· Bonus per studenti universitari: gli iscritti all’università possono richiedere l’erogazione di un bonus dell’importo massimo di 500 euro. L’erogazione avverrà nel seguente modo: per il 50% in base all’iscrizione ad una facoltà universitaria o corso post universitario. Per il restante 50% in relazione all’isee. Il bonus sarà concesso una sola volta per lo stesso anno di studio, non sarà concesso agli studenti fuori corso da oltre due anni per il corso di laurea triennale e da oltre 3 anni per il corso di laurea quinquennale. In nessun caso il bonus potrà superare la spesa effettivamente sostenuta.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e presentata all’ufficio protocollo del Comune entro le 12 del 20 agosto.

La copia integrale del bando e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Monterotondo Marittimo, al seguente link: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/bando-bonus-studenti-2018-19

Info: ufficio anagrafe, piano secondo del Palazzo comunale, 0566 906351, dal lunedì al sabato, 10-12

info@comune.monterotondomarittimo.gr.it