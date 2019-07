GROSSETO – La breve tregua sta già per finire. Un nuovo anticiclone sta per arrivare in Maremma portando con sé aria più calda e afa.

L’aumento delle temperature è atteso tra la giornata di lunedì 22 e quella di martedì 23 luglio. Dovrebbero essere soprattutto le minime a balzare in alto, con temperature notturne mai sotto i 23, 24 gradi, quindi anche di 6 gradi superiori a quelle attuali. Le massime, invece, potrebbero attestarsi attorno ai 35 gradi, rispetto ai 32 attuali.

La tendenza sarà comune a tutta la provincia di Grosseto, anche se nelle zone costiere potrebbe esserci qualche grado in meno. La situazione dovrebbe rimanere la stessa almeno fino ai primi giorni di agosto.

