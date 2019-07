CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A distanza di un anno torna nel mare della Maremma il mitico “Sailing Yacht A”, il mega yacht a vela, progettato da Philippe Starck. Stamattina si trova lungo la costa tra Castiglione della Pescaia a Punta Ala. Le foto che vedete sono state scattate dal kiter Umberto Calisti che è riuscito ad avvicinarsi all’imbarcazione che si trova a largo della nostra costa (in alto il video realizzato lo scorso anno nel mare di isola del Giglio).

Lo Yacht – Il Sailing Yacht “A”, vera star del diporto nautico varata nel 2015 lunga 142, 8 meri con una stazza di 12.600 tonnellate. L’albero maestro è alto 100 metri, ha il ponte attrezzato per l’atterraggio di elicotteri e ha i vari hangar a filo d’acqua con i mezzi nautici. Il megayacht è stato costruito nei cantieri di Nobiskrug a Kiel in Germania, è equipaggiato con due motori diesel da 3600 kW e due motori elettrici da 4300 kW e ogni funzione della barca può essere controllata da un unico schermo touch. La sua propulsione è costituita da un propulsore ibrido a velocità variabile con due eliche a passo d’albero controllabile e da un impianto di navigazione a tre alberi rotanti indipendenti a fibra di carbonio prodotti da Magma Structures a Trafalgar Wharf a Portsmouth. Doyle Sailmakers USA ha prodotto le tre vele completamente automatiche in fibra di carbonio / taffettà. Al suo interno una grande piscina e un osservatorio subacqueo sulla chiglia con un vetro di 30 cm. di spessore mentre vetri a prova di bomba e 40 telecamere a circuito chiuso ne garantiscono la sicurezza.

