Weekend di eventi a Magliano: libri, spettacoli e tanta musica

MAGLIANO IN TOSCANA – Un venerdì di cultura e divertimento ed un sabato all’insegna della musica di Renato Zero. Magliano si appresta ad un intenso fine settimana.

Il primo evento, organizzato dal Comune, riguarda il mondo della cultura con la presentazione, in programma alle 17,30 al Centro di Documentazione Archeologica di via Garibaldi, del libro “Castrum Malleanum” del maglianese Vittoriano Baccetti edito da Effigi. Il relatore sarà il professor Angelo Biondi, storico e autore di molte opere dedicate al territorio.

A seguire verrà presentato il primo quaderno “Abbazie” a cura di Paolo Tiezzi Maestri, presidente dell’Isvast, l’Istituto per la valorizzazione abbazie storiche della Toscana. Il quaderno celebra l’adesione del Comune di Magliano all’Istituto stesso con tre articoli su San Bruzio, sulla Pieve di San Martino e sul Castello di Pereta. I relatori, oltre all’autore, saranno uno dei massimi esperti dell’iconografia storica di Siena e provincia Ettore Pellegrini, Paolo Tiezzi Maestri e Vittoriano Baccetti che hanno contribuito agli scritti dedicati al territorio maglianese.

“Si tratta di un primo evento di valorizzazione della nostra zona – spiega il consigliere delegato alla cultura Doriana Melosini – che intende avviare un percorso che coinvolgerà tutte le abbazie storiche del comune di Magliano. Si tratta di un momento culturale di grande interesse per riscoprire le nostre origini, la nostra storia e le nostre tradizioni”.

Alle 19 in piazza della Repubblica i “Frascaioli di Magliano” presenteranno i “Frasha Accademy Award”, portando idealmente il pubblico ad Hollywood attraverso un aperitivo con cena musicale e spettacolo con il corpo bandistico Giuseppe Verdi ed i dj Max e Rino Voice che, alle 21,30, introdurranno i “Rock in Movie”, una film party band che unisce due forme d’arte, il rock ed il cinema. Metteranno in scena un live show in cui la band si esibisce con costumi e trucco che ricordano i protagonisti dei vari film di cui verranno proiettate le immagini durante lo spettacolo.

Sabato sera, sempre in piazza della Repubblica alle 21,30, si esibirà i gruppo “Pianeta Zero”, la cover dedicata alle canzoni di Renato Zero. Un repertorio vasto con un mix di luci, suoni e cambi d’abito che trasformeranno il concerto in un vero spettacolo dedicato al cantante romano.

“Ringraziamo i Frascaioli – afferma l’assessore alle manifestazioni Camilla Mancineschi – per aver organizzato un nuovo evento a tema che, siamo sicuri, avrà un importante riscontro di pubblico. Come Comune abbiamo invece allestito la serata di sabato con un tributo ad uno dei cantanti italiani più amati che, fra l’altro, è un ospite del nostro territorio, visto che trascorre le sue vacanze sulla Costa d’Argento”.

“Stiamo entrando nel momento clou dell’estate – afferma il sindaco di Magliano Diego Cinelli – e sono convinto che il cartellone messo in campo dal Comune venga apprezzato. Mi piace sempre ricordare la sinergia tra pubblico e privato che riesce a differenziare l’offerta, non sovrapponendola e garantendo un programma variegato ed adatto a tutti i gusti”.