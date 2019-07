CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Vogliamo ritornare ancora sul problema rifiuti raccolti in mare dalla flotta di pescherecci di Castiglione della Pescaia – scrivono, in una nota, i due consiglieri di minoranza di Forza Italia Michele Giannone e Massimiliano Palmieri”.

“Stamani siamo stati contattati di nuovo dai pescatori perché non sanno dove buttare i rifiuti trovati in mare – continuano i due forzisti -. Il problema sta diventando molto grave visto che non si intravedono soluzioni immediate. In attesa dei permessi e dell’isola ecologica, è necessario che venga messo almeno uno scarrabile”.

“Siamo molto delusi dal modo di fare politica di questa maggioranza. Il sindaco dovrebbe revocare la delega alle politiche ambientali a colei che la segue: forse ne ha troppe e non riesce a stare dietro a tutte le esigenze impellenti del paese. Forza Italia opera su campo – concludono Giannone e Palmieri – per aiutare Castiglione della Pescaia a ritrovare il suo splendore originario e a smantellare il degrado causato dal lavoro esiguo di questa maggioranza dormiente e per niente innovativa”.