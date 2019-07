Piazza in festa: è trionfo nel palio dei giovani

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La 42esima edizione del palio riservato ai giovani under 18, che si è corsa domenica a Castiglione della Pescaia ha tenuto con il fiato sospeso i molti presenti fino all’ultimo. A vincere è stata la Piazza, ma alle sue spalle però è stata gran battaglia, con un arrivo praticamente in volata fra gli altri quattro rioni.

Il mare calmo con un vento leggero da mezzogiorno, non ha creato nessun problema agli equipaggi. Un piccolo ritardo alla partenza per un problema alla boa della Marina in prima corsia, e alle 19 in punto lo sparo di partenza da parte del sindaco Giancarlo Farnetani. La Piazza in acqua 3, al centro del campo di regata e la Portaccia in corsia 5, più esterna verso il mare, erano le due barche a fare l’andatura nella vasca d’andata, inseguite dalla Marina, acqua 1, Castello e Ponte.

I primi 600 metri sono corsi velocissimi, e alla virata si è in pratica deciso il primo posto. La Piazza e la Portaccia hanno girato in sequenza, praticamente appaiate, ma i giallorossi si sono allargati perdendo terreno e permettendo agli altri di rientrare. La vasca dei secondi 600 metri verso la boa di disimpegno ha visto un lungo testa a testa fra la Marina e il Castello, con il Ponte che non trovava lo spazio per inserirsi e la Portaccia che perdeva qualche metro. All’ingresso in porto la Piazza aveva qualche barca di vantaggio e poteva controllare il ritorno del Castello, secondo, che proprio sulla linea del traguardo passava la Marina, terza. Alle loro spalle il Ponte Giorgini, quarto, e la Portaccia, quinta, con tutte e cinque le lance arrivate praticamente in fazzoletto. Soddisfatto il caporione della Piazza Tommaso Veri: «E’ stata una corsa entusiasmante, con tutte e cinque le barche che hanno lottato fino all’ultimo.

I ragazzi sono stati bravissimi, ma onore anche agli altri. Davvero un bel palio». Il rione vincente della Piazza che si è aggiudicato il drappo realizzato dai ragazzi delle scuole medie: colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Cosimo Benegiamo, 1° remo Filippo Temperani, 2° remo Edoardo Gemignani, 3° remo Gabriele Temperani, 4° remo Dario Magnani. Caporione Tommaso Veri. Allenatrice Sara Salvadori. Madrina Giulia Bartalucci. L’albo d’oro del palio dei giovani: Piazza 13 titoli, Ponte Giorgini 11, Castello 10, Portaccia 8, Marina 0.