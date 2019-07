Pesca, la giunta: «150mila euro per riqualificare il canale di San Rocco»

GROSSETO – Approvato dalla giunta comunale di Grosseto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a un tratto del canale San Rocco e mirato alla manutenzione straordinaria di escavo/dragaggio. Si tratta di opere dal valore di 150mila euro.

La Confcooperativa Toscana Sud, come associazione di categoria Federpesca Toscana, in rappresentanza dei pescatori in concessione gratuita, ha infatti proposto una riqualificazione dell’area portuale di competenza, anche a seguito dell’ottenimento del finanziamento con fondi europei Feamp del Flag Costa degli Etruschi.

“E’ un altro passo verso la riqualificazione della parte della struttura portuale riservata ai pescatori – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Europa Riccardo Ginanneschi -: si va verso la parte esecutiva del progetto, con il coinvolgimento e la supervisione dei Lavori pubblici con l’assessore Riccardo Megale, che porterà benefici alla categoria, preziosa per il territorio”.

Le opere, come si legge nel progetto, saranno precedute dalle analisi biologiche e chimiche per la caratterizzazione del materiale da dragare, oltre che dalla bonifica dell’area. Dopo queste operazioni si procederà al dragaggio del fondo del canale (il materiale sarà poi depositato in vasche di decantazione e poi spostato in discarica per lo smaltimento) fino a trovare la catenaria esistente e sostituirla con una nuova.