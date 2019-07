Panetteria Maremma e Veterani al tappeto, adesso in vetta c’è un terzetto

GROSSETO – Perdono la Panetteria Maremma ed i Veterani sportivi e il Ristorante Pizzeria La Macrilela agguanta il duo in vetta alla classifica del Mundialito over 35 di calcio a 7 Csen. La sesta giornata del torneo estivo ha portato un bel ribaltone in vetta alla classifica. La Panetteria Maremma cede di schianto, prendendo un 5-1 importante contro il Finanzia e Friends trascinato dalle quattro reti di Manuel Ottobrino. Ko anche i Veterani Sportivi, sconfitti 3-1 dalla Macrilela con i gol di Mauro (doppietta) e Cantagallo. La Macrilela così sale a quota 13 punti assieme alla Panetteria ed i Veterani in cima alla classifica.

Dietro, sale Il Braciere vittorioso senza grossi problemi (3-0) contro il Bar Porta Vecchia: Petrullo, Di Tonno e Cannatella, i tre mancini, decidono la sfida. La Stecca supera invece il Panificio Arzilli ed annulla la penalizzazione di tre punti rimediata nel turno precedente. La classifica: Panetteria Maremma, Veterani Sportivi, La Macrilela 13, Il Braciere 11, Finanzia e Friends 8, Bar Porta Vecchia 6, Panificio Arzilli 1, La Stecca 0.

Panetteria Maremma-Finanzia e Friends 1-5

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cipriani, Cinelli, Siveri, Chirico, Baccetti, Carducci, Seggiani, Gigli.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Somma, Rossi, Ottobrino M., Consonni, Ferrante, Calabresem Bifini.

Marcatori: Chirico; 4 Ottobrino M., Consonni.

Il Braciere-Bar Porta Vecchia 3-0

IL BRACIERE: Ginanneschi, Vattiata, Cannatella, Di Tonno, Letteri, Petrullo, Ederiferi, Gorelli.

BAR PORTA VECCHIA: Navarra, Ferro, Silvestre, Argiolas, Capitini, Farris, Blanchi, Zerbini S., Salvafondi.

Marcatori: Petrullo, Di Tonno, Cannatella.

Rist.Pizz. La Macrilela-Veterani sportivi 3-1

LA MACRILELA: Canu, Di Lorenzo, Riso, Mauro, Tammaro, D’Andrea, Manzo, Benincaso, Cantagallo, Cozzolino.

VETERANI: Chiofalo, Niccolai, Spampani, Savelli, Nucci, Penco, Nardi, Carletti.

Marcatori: 2 Mauro, Cantagallo; Spampani.

La Stecca- Panificio Arzilli 4-2

LA STECCA: Ottaviani G., Fantozzi, Cuneo, Cantalino R., Borscia, Cantalino P., Sacchini, Biagetti.

PANIFICIO ARZILLI: Hoxha, Baiamonte, Stivaletti, Lozzi, Bruni, Narducci, Bulku, Parricchi, Guadalti.

Marcatori: 3 Sacchini, Fantozzi; Quadalti, Bulku.