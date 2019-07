La Biancorossa ha scelto Massai come istruttore per il minibasket

GROSSETO – Novità in casa Biancorossa. Il presidente Marco Rosignoli ha siglato l’accordo con Lorenzo Massai come nuovo istruttore del minibasket della Biancorossa.

Lorenzo, 32enne laureando in scienze motorie ed istruttore regionale minibasket, gestirà il gruppo degli aquilotti (anno 2009) affiancato da Marcello Baccinetti in qualità di assistente.

Il presidente Rosignoli ha così commentato: “La figura di Lorenzo Massai, già in forza nelle file della Pallacanestro Grosseto come coach del gruppo Under 13 per la prossima stagione, sarà strategica per il nostro settore; sarà un istruttore di continuità che seguirà i gruppi che transitano dall’ultimo anno di minibasket della Biancorossa fino al passaggio nel basket dei più grandi della Pallacanestro Grosseto “.

Si completa così il quadro degli istruttori della Biancorossa: Pulcini (2014/2013) Deborah Santini, Scoiattoli (2012) Daniela Carone, Scoiattoli (2011) Jacopo Pedicelli, Aquilotti (2010) Nicola Zucchini, Aquilotti (2009) Lorenzo Massai. Come tutti gli anni nel mese di settembre sarà possibile effettuare delle prove gratuite (per info 347 7552450)