Greta Thunberg invitata alla 31esima edizione di Festambiente

RISPESCIA – Festambiente 2019 chiama Greta. La trentunesima edizione di Festambiente che avrà luogo dal 14 al 18 agosto a Rispescia (Gr), nel cuore della Maremma, sarà interamente dedicata alla battaglia per salvare il clima e l’ambiente attraverso la musica di Daniele Silvestri, The Zen Circus, Max Gazzè, Carmen Consoli e Alpha Blondy, ma non solo. Come ogni anno, la manifestazione sarà ricca di iniziative che dalla mattina fino a notte inoltrata coinvolgeranno i visitatori in moltissime attività tra cinema, spettacoli, teatro per bambini e ragazzi, sport, dibattiti, momenti di approfondimento e molto altro ancora.

Particolare rilievo in questa edizione sarà dato a Scienzambiente, lo spazio in cui i ragazzi avranno la possibilità di immergersi nel fantastico mondo della scienza con laboratori, esperimenti e attività educative per scoprire come combattere i cambiamenti climatici.

Quest’anno, lo spazio di Scienzambiente sarà interamente dedicato alla battaglia ambientalista di Greta Thunberg. La giovane attivista sta dimostrando ai potenti della Terra che cambiare le cose dal basso è davvero possibile e per questo Festambiente le ha ufficialmente inoltrato l’invito a prendere parte alla manifestazione.

“Il momento di agire è adesso – dichiara Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e membro della segreteria nazionale di Legambiente – e per questo motivo è fondamentale che momenti di condivisione come Festambiente si trasformino in occasioni per creare tutti insieme un futuro migliore. Da trentuno anni ad oggi, Festambiente rappresenta un punto di riferimento per l’ambientalismo e per le sfide che ci attendono. L’onda green deve riuscire a trascinare con sé tutte le generazioni e in questa ottica abbiamo deciso di dare un nuovo impulso a tutti gli spazi della nostra festa dedicati ai più piccoli. Nella speranza che la giovane Greta risponda positivamente al nostro invito, vi aspettiamo tutti a Festambiente.”

Per info:www.festambiente.it