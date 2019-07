Festival Santa Fiora in musica: la prima serata al teatro intitolato a Camilleri

SANTA FIORA – “Il Festival di Santa Fiora in Musica rende tristemente noto che, in considerazione del lutto cittadino proclamato per la scomparsa del nostro concittadino Andrea Camilleri, il concerto di questa sera si terrà presso il Teatro Comunale a lui intitolato. Ciao, Andrea” – scrive, in una nota, il festival.

Il Festival di Santa Fiore in Musico sposta dunque il concerto dell’Orchestra Rinaldo Franci di oggi, serata di inaugurazione della XX edizione della manifestazione, dall’Auditorium della Peschiera al Teatro Camilleri, nel giorno della scomparsa del maestro. L’orario del concerto rimane invariato (21.15)