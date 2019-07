È grossetano il vicepresidente toscano dell’Anap. Le congratulazioni della Confartigianato

GROSSETO – Confartigianato Grosseto si congratula con Renato Amorosi per la recente nomina a vice presidente regionale di ANAP ( Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), organizzazione di Confartigianato che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati.

“I nostri più vivi complimenti a Renato Amorosi – sottolineano congiuntamente Giovanni Lamioni e Mauro Ciani rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Grosseto – uno dei Soci che da ben 50anni milita nella nostra Associazione e che ha contribuito a renderla ciò che oggi rappresenta. In molte occasioni abbiamo avuto modo di apprezzare la sua disponibilità e dedizione verso il mondo dell’artigianato e dell’associazionismo, un impegno e una costanza che lo ha portato alla guida di ANAP provinciale ruolo che ancora svolge. Oggi con soddisfazione accogliamo questa notizia e, con orgoglio, a nome dei dirigenti, dipendenti e associati gli auguriamo un buon lavoro, certi che ANAP regionale, così come quella provinciale, darà ancor più voce a chi, troppo spesso, voce non ha”

Originario di Barbanella, Renato Amorosi 80anni appena compiuti, si è sempre dedicato al settore della meccanica diventando, con la sua officina che oggi è gestita dal figlio, un punto di riferimento locale. Consapevole della necessità di migliorarsi per poter migliorare le condizioni degli artigiani, Renato ha seguito corsi di aggiornamento e di formazione, acquisendo requisiti e know-how che gli permettono di portar avanti questo nuovo ed importante impegno.

“ E’ stata una vera sorpresa – spiega commosso Amorosi – Ringrazio tutti per la fiducia concessami a partire dal riconfermato presidente regionale, Angiolo Galletti; i vertici dell’Associazione di Grosseto dove sono cresciuto e ovviamente tutti i Soci. Mi accingo ad affrontare questo nuovo incarico con l’impegno che ho sempre messo in tutte le mie attività – aggiunge. Intendo portare avanti le linee guida già tracciate dal presidente Galletti e in modo particolare lavorare per garantire a tutti i cittadini anziani pensionati i loro diritti e lo sviluppo della propria personalità . Mi impegnerò per dare voce e tutele alla terza età, per dare maggiore attenzione a queste persone anche chiedendo maggiori e migliori servizi. Come prima cosa voglio attivarmi per combattere le numerose truffe di cui sono facili vittime, per questo, grazie alla disponibilità del presidente Lamioni e del segretario Ciani, sto organizzando un Convegno per il prossimo settembre dedicato alla questione “truffe”. Infine mi attiverò per potenziare la rete territoriale dei servizi sociosanitari, spesso carenti o insufficienti per far fronte all’aumento di richieste di aiuto da parte di chi non può più lavorare”.