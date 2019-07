Calici di Stelle e Salto della Contessa: sarà un’estate alla grande tra eventi e feste. TUTTO IL PROGRAMMA

GAVORRANO – L’estate a Gavorrano inizia con il botto. L’associazione Nuova Pro Loco Gavorranese ha programmato una fitta agenda di eventi estivi per rilanciare il centro storico di Gavorrano offrendo intrattenimento per tutti, grandi e piccini.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 19 luglio alle ore 20 con una festa a tema anni 70/80, la “70s 80s Party” in cui i ristoratori gavorranesi scenderanno in Piazza della Resistenza con cibo tipico e musica dal vivo. Il pezzo della serata è di 25 euro a persona e parte del incasso sarà devoluto per migliorare il decoro urbano.

L’appuntamento successivo invece è in programma per il 27 e 28 luglio; nel contesto della rievocazione storica del leggendario Salto della Contessa, al quale saranno presenti i mercatini medievali artigianali e una degustazione enogastronomica e che coinvolgerà tutto il capoluogo.

Lunedì 5 agosto è la volta di “Gavorrano a tavola – Summertime” con cantine aperte e degustazioni enogastronomiche, schiuma party e musica dal vivo di Conte Max.

La domenica successiva, l’11 agosto al Teatro delle Rocce l’amata iniziativa “Calici sotto le stelle” con degustazioni dei produttori della Strada del Vino Monteregio di Massa Marittima, cibo e musica dal vivo di Settima Onda e Zastava, mercatini artigianali e a fine serata lo spettacolo pirotecnico.

Dal 15 al 18 agosto si terrà la Sagra dello Gnudo con tavoli apparecchiati nella piazza del Comune e musica dal vivo.

Mercoledì 28 agosto, in occasione della festa del patrono San Giuliano, festa a tema hawaiiano con somministrazione alimentare e musica dal vivo nella piazza della Resistenza e in alcune cantine del centro storico.

«La Nuova Pro Loco Gavorranese – spiega l’associazione – si impegnerà e si sta impegnando tutt’ora per l’organizzazione e la buona riuscita degli eventi di questa estate 2019, consapevoli che si tratta di una grande impresa, ma anche che questa porterà lustro al nostro paese».