BAGNO DI GAVORRANO – Edizione dallo straordinario successo per la Sagra della Bistecca di Scottona Maremmana che anche quest’anno è stata organizzata dall’associazione culturale Gente Comune Gavorrano con la finalità di devolvere il ricavato per la realizzazione di interventi dedicati a tutta la comunità. Infatti, la scorsa edizione 2018 ha consentito l’acquisto di un defibrillatore pubblico che è stato donato e installato in via Marconi di Bagno di Gavorrano. E così, anche quest’anno un esercito di volontari si è rimboccato le maniche per garantire i tre giorni di sagra molto apprezzata dalla comunità.

Nella serata di sabato è stata inoltre inaugurata la seconda panchina rosa, per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, in collaborazione con l’associazione onlus “Annastaccatolisa”. Decorata da Roberta Faucci verrà posizionata nel parco pubblico di Bagno di Gavorrano al cui miglioramento sarà devoluto anche il ricavato di quest’anno. Dopo le fatiche, l’associazione vuole ringraziare tutti i partners che hanno contribuito a realizzare l’iniziativa.

«Anche quest’anno – scrivono i volontari – il presidente Simone Sborgia e i consiglieri dell’associazione culturale Gente Comune Gavorrano vogliono, a margine della sagra della bistecca di Scottona Maremmana, ringraziare tutti gli intervenuti, praticamente un paese intero che ci ha supportato in ogni serata, rendendoci davvero orgogliosi. Ringraziamo l’associazione Annastaccatolisa Onlus per aver partecipato sabato sera insieme al sindaco Andrea Biondi, gli assessori Francesca Bargiacchi, Stefania Ulivieri e la Commissione pari opportunità all’inaugurazione della seconda panchina rosa del comune che ha come scopo la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, progetto nato proprio per ricordare di dedicare tempo alla prevenzione. La panchina è stata decorata dalla bravissima artista, nostra compaesana, Roberta Faucci e a lei va il nostro più grande grazie».

«Ringraziamo Roberto Merlini che come ogni anno ci ospita nei locali della piscina comunale e il circolo Pd di Bagno di Gavorrano che anche quest’anno ci ha offerto gratuitamente un prezioso appoggio alla realizzazione della sagra, fornendoci tavoli e altro materiale. Un grande ringraziamento a tutti gli sponsor che ci consentono di realizzare la sagra e per ultimo, sicuramente non per ordine di importanza, un grazie di cuore ai tanti volontari che con il loro prezioso aiuto ci consentono di realizzare al meglio lo svolgimento della festa. Come promesso parte dell’incasso sarà usato per sistemare ulteriormente il parco pubblico di Bagno. Salutiamo tutti e ci rimettiamo al lavoro per la realizzazione dei prossimi eventi, la vostra grande partecipazione è per noi sprono a fare sempre meglio».