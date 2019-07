I quattro alfieri dell’Sbr3 grandi protagonisti sul lago di Chiusi

CHIUSI – Continua l’attività agonistica della Sbr3 Edilmark settore triathlon.

Quattro atleti del sodalizio grossetano si sono fatti onore al 7* Triathlon sprint del Lago di Chiusi sulle distanze di 750 metri di nuoto, 23 chilometri di ciclismo e 5 di corsa. In una giornata soleggiata, i circa cento partenti si sono dati battaglia in particolare nel percorso ciclistico reso molto selettivo e tecnico dai continui saliscendi che hanno fiaccato le gambe ai più. Cosi non e stato per i quattro grossetani: Lorenzo Petroncari, S2, Andrea Zini, M4, Bruno Pirrotta, M2 e Stefano Zini, M5 proprio nella parte ciclistica hanno costruito i loro ottimi risultati.

In particolare Lorenzo Petroncari al termine chiuderà decimo assoluto e primo nella sua categoria con una progressione, nelle due frazioni ciclismo-corsa, impressionanti da vero professionista. Dopo un anno di stop per problemi di salute, eccellente la prova di Bruno Pirrotta, che grazie alla sua esperienza conquista una meritata 19esima posizione chiudendo secondo nella categoria M2.

Il veterano Andrea Zini categoria M4 con due frazioni top di nuoto e ciclismo cede nella frazione podistica e chiude 39esimo assoluto, secondo nella sua categoria. Buona la prova di Stefano Zini con una quarta posizione nella categoria M5. Prossimi appuntamenti l’Xterra sul lago di Scanno e il triathlon sprint di Bracciano.