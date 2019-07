Dieci biglietti gratis per Festambiente con il contest social di Legambiente e de IlGiunco.net

RISPESCIA – Alla trentunesima edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che ogni anno si svolge a Rispescia, manca meno di un mese e tutto è quasi pronto per dare il via ufficiale all’ecofestival più atteso dell’estate. Dal 14 al 18 agosto, nel meraviglioso scenario naturale della Maremma, Festambiente spalancherà le porte della cittadella ecologica targata Legambiente a tutti i visitatori e accenderà i riflettori su una cinque giorni tra musica, spettacoli, divertimento per grandi e piccini, buon cibo, dibattiti, cinema e molto altro esclusivamente all’insegna della sostenibilità.

Tra le novità di quest’anno, il Palco per il clima: per la prima volta, anche il palco della manifestazione sarà interamente dedicato alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’utilizzo di particolari installazioni videografiche. Ad aprire il festival sarà Daniele Silvestri con il primo Concerto per il clima di Legambiente. A passargli il testimone il 14 di agosto saranno Mirkoeilcane e Diodato a cui è affidata l’apertura della serata. A farsi promotore del messaggio dell’associazione del cigno verde non sarà però solo Daniele Silvestri: anche The Zen Circus, Max Gazzè, Carmen Consoli e Alpha Blondy sera dopo sera porteranno sul nostro palco il loro impegno sociale e ambientalista.

Nelle quattro settimane che ci separano dall’inizio della manifestazione, Legambiente in collaborazione con Il Giunco hanno deciso di lanciare un contest in cui coinvolgere tutti i lettori in un vero e proprio eco-gioco attraverso il quale promuovere e incentivare gli stili di vita sostenibili, perché salvare il clima e il Pianeta è davvero possibile anche attraverso le azioni dei singoli. Partecipare al contest è semplicissimo: due i canali, Facebook e Instagram. Non dovrete fare altro che postare su Facebook uno scatto di una vostra “azione quotidiana sostenibile”, ricordandovi di taggare Festambiente Legambiente e Il Giunco. O se preferite su Instagram con i tag @ilgiunconet e @festambiente e #festambiente19. Per partecipare avrete tempo fino al 10 di agosto, giorno in cui assegneremo i 10 biglietti gratuiti ai lettori che hanno ottenuto il maggior numero di like. Siete pronti a farci vedere quanto siete eco-sostenibili? E allora via ai post!