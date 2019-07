GROSSETO – L’attesa perturbazione stavolta ha toccato la Maremma e, seppur in lieve quantità, ha portato anche precipitazioni un po’ in tutta la provincia.

Tutto è rapidamente tornato alla normalità estiva, con il capoluogo che si è risvegliato sotto il sole e con temperature di nuovo calde. Dovrebbe essere così almeno per un paio di settimane: non sono al momento attese pioggia nel prossimo futuro in Maremma.

Anzi, se nei prossimi giorni almeno le temperature minime si manterranno gradevoli, poco sopra i 15 gradi a Grosseto e poco sotto altrove, un nuovo aumento è atteso per la prossima settima, quando anche di notte non si dovrebbe scendere sotto i 23 gradi in città.

