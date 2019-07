Carraresi doma la granfondo Charly Gaul e stacca il biglietto per i Mondiali

TRENTO – Domenica 14 luglio si è corsa a Trento la 14esima edizione della gran fondo “La leggenda Charly Gaul” prova valida per le qualificazioni ai mondiali con partenza da Trento e arrivo in cima al monte Bondone.

Alla manifestazione internazionale con circa 2500 partenti erano presenti tre atleti della Sbr3 Edilmark: Diego Carraresi,Flavio Municchi e Marco Bertaccini.

La gara di 137 chilometri con circa 3700 metri si è snodata tra le pendici trentine con numerose lunghe salite come il monte Bondone, il Viote con pendenze fino al 10% che lentamente hanno fiaccato la resistenza degli atleti. L’ulteriore micidiale ultima salita di 18 chilometri ha messo a dura prova i ciclisti maremmani Diego Carraresi, con un’andatura regolare, superando decine di concorrenti, concludeva 148esimo assoluto, 13esimo di categoria ma soprattutto riusciva a qualificarsi per i prossimi mondiali di ciclismo amatoriale che si disputeranno a settembre in Polonia.

Buone anche le prestazioni di Flavio Municchi e Marco Bertaccini non riuscendo però a compiere l’impresa della qualificazione.