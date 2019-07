AtWork cerca-trova lavoro: baristi, ingegneri, elettricisti, infermieri, chef, colf…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 115 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso:

analista programmatore (1), esperto commerciale (1), consulente commerciale (1), docente di informatica (1), insegnante di scuola materna (1), programmatore informatico (1), tecnico di programmazione macchine a controllo numerico (1), elettrotecnico (1), tecnico isolamento termico fabbricati (1), tecnico di cantiere edile (1), chef (1), infermiere (2), educatore professionale (1), agente di assicurazione (1), tecnico del marketing (1), agente di commercio (2), addetto a funzioni di segreteria (1), addetto a mansioni semplici di segreteria (1), addetto al ricevimento (1), addetto alla reception (1), receptionist (2), magazziniere consegnatario (1), addetto alla logistica (1), addetti al controllo della documentazione di viaggio (1), commesso di negozio (1), commesso di vendita (1), aiuto commesso (2), ausiliario di vendita (1), cassiere bar ristorante (1), venditori a domicilio (1), promotore di vendite a domicilio (1), operatore di telemarketing (1), aiuto cuoco di ristorante (8), cuoco pizzaiolo (2), aiuto cameriere ai piani (1), maitre d’hotel (1), aiuto cameriere di ristorante (1), cameriere di ristorante (2), cameriere di sala (7), barista e professioni assimilate (1), barista (4), parrucchiere per signora (1), estetista (2), badante (9), operatore funebre (1), addetto ai servizi di vigilanza privati (1), addetto ai servizi per bagnanti (1), muratore in mattoni (1), carpentiere edile (1), elettricista impiantista di cantieri (1), elettricista per impianti esterni e interni nelle costruzioni (1), addetto alla segnaletica orizzontale (1), operaio addetto ai servizi igienici e pulizia (3), aggiustatore meccanico (1), riparatore di autoveicoli (1), meccanico riparatore (2), elettromeccanico (1), elettricista manutentore di impianti (2), installatore, manutentore e riparatore di apparecchiature informatiche (1), allevatore ittico (1), cucitore (borsettaio, valigiaio e simili) (1), tinteggiatore di valigeria (1), autista privato (1), autista di autobus (1), autotrasportatore merce (2), conducente di autocarri (1), conduttore di macchinari per il movimento terra (1), addetto alla pulizia delle camere (2), inserviente di cucina (1), lavapiatti (4), addetto alle pulizie di interni (3), addetto alle pulizie di interni (1), colf (1), collaboratore domestico (1), donna tuttofare (1).

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Ristorante a Talamone ricerca un capo partita agli antipasti con esperienza – alloggio (cod 11092)

Hotel a Marina di Grosseto ricerca una cameriera di sala con esperienza nel settore (cod 11112)

Gelateria a Castiglione della Pescaia ricerca una banconiera anche prima esperienza dalle 21 a chiusura fino a settembre (cod 11113)

Albergo a Follonica ricerca una barista con esperienza nel settore – no alloggio (cod 11123)

Bar a Marina di Grosseto ricerca una barista/caffetteria per la mattina (orario 6.30-12) e una aiuto cuoca al laboratorio piatti freddi minima esperienza dalle 17 a chiusura (cod 11124 e 11125)

Ristorante a Monte Argentario ricerca un cameriere di sala fino a settembre con weekeend di ottobre – no alloggio (cod 11127)

Campeggio alle Rocchette ricerca per stagione lunga un cameriere/barista – alloggio (cod 11148)

Albergo a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco con minima esperienza, due camerieri di sala con esperienza e tre cameriere ai piani con esperienza (cod 11149, 11144 e 11150)

Residence a Principina a Mare ricerca urgentemente una cameriera ai piani per due volte a settimana (cod 10853)

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca un cameriere di sala orario spezzato fino a settembre con possibilità di proroga – pat b automunito – no alloggio (cod11166)

Pubblico esercizio all’Alberese ricerca un cameriere di sala con minima esperienza – pat b automunito (cod 11180)

Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca anche senza esperienza un aiuto bagnino – orario di giorno – pat b automunito (cod 11181)

Pubblico esercizio a Punta Ala ricerca un tuttofare di cucina/lavapiatti orario di giorno dalle 7.30 alle 16.00 e un baby sitter con esperienza nel settore (cod 11171 e 11172)

Albergo a Capalbio ricerca un lavapiatti almeno con minima esperienza con alloggio (cod 11186)

Albergo a Monte Argentario ricerca urgentemente un commis di sala max 29 anni con minima esperienza – pat b automunito – alloggio (cod 11189)

Albergo a Follonica ricerca un cuoco con esperienza nel settore con alloggio (cod 11200) e un commis di cucina max 29 anni minima esperienza con alloggio (cod 11201)

Albergo a Monte Argentario ricerca un facchino ai piani anche prima esperienza fino a metà settembre – inglese scolastico – orario spezzato – pab automunito – no alloggio (cod 11202)

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

ELETTRICISTA/ELETTROMECCANICO per azienda settore industriale. Si richiede diploma tecnico e competenza nel Cablaggio di Quadri elettrici bassa tensione, quadri elettrici media tensione, cabine e impianti industriali e /o fotovoltaici. Luogo di lavoro: Grosseto

Progettisti Elettrici e Meccanici junior da inserire in un percorso di crescita presso azienda settore elettrico industriale. Luogo di lavoro: Follonica.

IDRAULICI per azienda settore metalmeccanico. Si richiede competenza nell’ambito di Impianti idraulici industriali e Centrali Termiche, climatizzatori civili ed industriali. Luogo di Lavoro: Grosseto.

GASTRONOMO/A. per prestigiosa catena GDO selezioniamo addetti/e al banco gastronomia. Si richiede competenza ed abilità nella gestione e utilizzo di strumenti quali coltelli ed affettatrice e buona conoscenza dei prodotti da banco gastronomia. Orario part time con turno spezzato dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e Argentario.

MACELLAIO/A. Si richiede precedente esperienza nel settore della macelleria ed autonomia nella mansione. Orario Full time. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

CASSIERI/E E RIFORNIMENTO SCAFFALI. Per azienda settore GDO selezioniamo Addetti/e Cassa e rifornimento scaffali. Si richiede precedente esperienza nell’utilizzo della cassa touch screen e utilizzo del POS. Completano il profilo precisione, dinamismo, flessibilità agli orari di lavoro part time su turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario e Castiglione della Pescaia.

ADDETTI/E PESCHERIA E REPARTO ORTOFRUTTA. Per azienda settore GDO selezioniamo personale per i reparti indicati e con esperienza minima nel settore. Zona di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

CAMERIERE/A AI PIANI. Per prestigiosa struttura alberghiera selezioniamo personale per pulizie ai piani. Si richiede breve esperienza nelle pulizie di agriturismo, bungalow, uffici in genere. Si richiede conoscenza dei prodotti di pulizia e precisione. Orario di lavoro Part time mattutino e pomeridiano. Luogo di lavoro: Manciano.

INGEGNERE MECCANICO. Per importante azienda settore chimico selezioniamo un ingegnere meccanico da inserire nel reparto della manutenzione pianificata per gestione dei contatti con le squadre di lavoro e con le aziende appaltatrici; si richiede conoscenza del disegno meccanico, Autocad, Solidworks e programmi specifici per disegno in 2D e 3D. Ottima conoscenza della lingua Inglese. Si richiede disponibilità a trasferte estere. Luogo di lavoro: Follonica.

INGEGNERE INFORMATICO per azienda cliente. Si richiede Laurea in Ingegneria Informatica e pregressa esperienza anche di tirocinio nella programmazione e nella gestione di reti informatiche aziendali. Luogo di lavoro. Provincia di Grosseto e zona Amiata.

COMMIS DI SALA E AIUTO CUCINA per prestigiosa struttura alberghiera. I/le candidati/e ideali hanno il diploma di alberghiero e/o equipollenti. Hanno precedentemente svolto mansioni di accoglienza clienti, preparazione tavoli, mise en place, e riordino sala. Luogo di lavoro: Grosseto.

ADDETTI/E AL BAR e Cucina per azienda GDO. Si richiede diploma di scuola alberghiero e/o equipollenti. Gestione caffetteria colazioni, aperitivi, cocktail. Luogo di Lavoro Grosseto.

ADDETTO MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA presso residence turistico. Si richiede disponibilità al turno diurno e notturno. Full time. La risorsa avrà il compito di verificare e controllare il corretto andamento dello stabile in termini di pulizia, manutenzione generale. Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia.