Uomo annega in mare mentre fa un giro in canoa

ORBETELLO – Aggiornamento ore 11.50: L’uomo, originario di Firenze, si trovava in canoa. Sembra che la canoa si sia ribaltata; non è ancora chiaro se, in seguito ad un malore, l’uomo l’imbarcazione si sia sbilanciato facendo cadere la vittima in mare dove è morto annegato. La salma è già stata restituita alla famiglia e si trova presso l’obitorio dell’ospedale Misericordia.

News ore 10.23: Un uomo è morto questa mattina nel mare di fronte ad Albinia, nel comune di Orbetello. L’uomo sarebbe annegato. Il decesso è avvenuto alle 8.40 di stamani, nella zona di Forte delle Saline. Non è ancora chiaro cosa sia successo. A perdere la vita un uomo di 84 anni. Sul posto anche la Capitaneria di porto e il 118.

Notizia in aggiornamento