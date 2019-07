Ablimente onlus compie un anno: a Follonica la festa che celebra l’associazione

FOLLONICA – L’associazione di volontariato Abilmente Onlus spegne la sua prima candelina. Nata lo scorso anno per la forte volontà di Valentina Esposito con lo scopo di portare nella Città del Golfo un progetto sociale a sostegno di tutte le famiglie di minori e adulti con difficoltà e disabilità motorie, sensoriali e intellettive, in un anno di attività ha messo in campo tanti progetti per sensibilizzare all’inclusione delle persone disabili.

Per festeggiare un anno di vita l’associazione vuole condividere questo traguardo con tutti i cittadini e dà appuntamento a domenica 21 luglio a partire dalle ore 21:30 nel giardino del Casello idraulico. Durante l’evento interverranno Valentina Esposito, presidente e fondatrice dell’associazione; Andrea Benini, sindaco di Follonica e Barbara Catalani, assessore alla cultura.

La serata, con il patrocinio del Comune di Follonica e la Regione Toscana, ospiterà anche tante associazioni e persone che in negli ultimi dodici mesi hanno collaborato con il gruppo di volontari, tra cui l’associazione culturale della compagnia Gattopicchio, la Cooperativa Arcobaleno o la scuola di musica La Balena. Sarà invece il rione Zona Nuova ad occuparsi dell’animazione per bambini durante questa festa di compleanno un po’ speciale, perché oltre allo svago vuole essere anche un momento di bilanci, di riflessione e di sensibilizzazione della comunità.

Inclusione, autonomia e accessibilità sono i punti chiave di Abilmente Onlus che è riuscita a realizzare l’importante progetto “Ausilioteca”, primo del suo genere in Italia, che da settembre prenderà vita nelle scuole della città e prevede l’introduzione di software didattici innovativi, la formazione di 25 docenti e altri otto operatori esterni, il supporto delle famiglie per l’educativa domiciliare e un montascale che verrà istallato nella scuola secondaria di primo grado Luca Pacioli in via Gorizia.

«Non credevamo di poter realizzare tutto questo – dice Valentina Esposito, presidente e fondatrice di Abilmente Onlus – ma attraverso il dialogo, il confronto e la collaborazione con tantissime realtà, tra associazioni, gli istituti comprensivi e l’amministrazione comunale, siamo riusciti a portare in fondo dei progetti importanti. Sì, perché i progetti possono essere belli e grandi ma si possono realizzare solo con contributo delle persone ed è per questo che domenica sera vogliamo ringraziare tutti loro».

«Voglio ringraziare, invece, Valentina – aggiunge il sindaco di Follonica Andrea Benini -, perché siete stati fin da subito molto dinamici, avete proposto tante iniziative e progetti che mai sono rimasti fini a se stessi. I semi che la vostra associazione ha piantato sono germogliati subito ed è stato un anno ricco e denso perché c’è tanta sostanza. Siete stati capaci di tessere relazioni, di costruire una rete di collaborazione tra tante persone e di crescere insieme alle scuole come il vostro punto di riferimento centrale».