A spasso nei boschi e poi a tavola: l’iniziativa porta 1.055 euro al Comitato per la Vita

ARCIDOSSO – Una passeggiata da 1.055 euro. E’ quanto è stato raccolto dall’associazione La Vettoraia nell’iniziativa organizzata ad Arcidosso in collaborazione con la Uisp.

E’ stata una bella passeggiata ecologica con merenda cena finale da Arcidosso verso l’anello dell’Amiata e ritorno, di circa 8 chilometri. In totale i partecipanti alla passeggiata per la vita sono stati 45, un’altra quarantina si è aggiunta alla merenda cena: la loro generosità ha permesso di raccogliere 1.055 euro che saranno donati al Comitato per la Vita.