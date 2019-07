Scomparsa di un circense: è morto Clown sciopero

GROSSETO – È morto Oscar Biasini, da tutti conosciuto come Clown sciopero. Biasini aveva girato la Toscana e l’Italia in lungo e largo, ma aveva scelto la Maremma come sua casa. Un personaggio molto amato anche in provincia di Grosseto che, con il Circo Massimiliano, a conduzione familiare, aveva girato in lungo e in largo, portando in ogni suo angolo risate, divertimento e la magia dell’arte circense.