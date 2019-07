Partita la stagione del Grosseto: 29 i giocatori a disposizione. Ecco i nomi

GROSSETO – Partiti. Si è radunata questa mattina alle 10 la rosa biancorossa per preparare ufficialmente l’assalto alla serie D e alla Coppa Italia. Sono 29 al momento i giocatori a disposizione di Mister Magrini: 4 portieri, 9 difensori, 8 centrocampisti e 8 attaccanti. Un giusto mix di esperienza e, soprattutto, di freschezza e voglia di arrivare, visto che il progetto della famiglia Ceri si basa proprio sui giovani per costruire un percorso che fin qua è mancato alla società biancorossa.

Il regolamento ufficiale della Serie D riguardo l’impiego di giovani calciatori parla chiaro: il Grifone dovrà schierare in ogni partita un classe ’99, due classe 2000 e un classe 2001. Proprio per questo la rosa biancorossa risulta essere molto giovane, con 4 ragazzi del 1999, ben 7 del 2000, 2 del 2001 e 5 del 2002.

Oltretutto una rosa molto duttile e dinamica, visto che molti giocatori possono ricoprire più posizioni in campo. Matteo Gorelli, pedina fondamentale della difesa grossetana, può giocare anche da mediano, così come Alessandro Sersanti, centrocampista, può giocare anche in difesa. Oppure Elia Galligani, esterno offensivo, che può giocare anche come trequartista o seconda punta. Soltanto alcuni esempi di una rosa che saprà ben plasmarsi ai moduli che mister Lamberto Magrini adotterà quest’anno, a partire proprio dal 4312 e dal 433. Moduli comunque simili, che comportano differenza tattiche che varieranno in base alla disponibilità dei giocatori e al tipo di avversario.

PORTIERI

Damiano Nunziatini, 1999

Davide Barosi, 2000

Eduard Reggiani, 1999

Andrea Mileo, 2000

DIFENSORI

Andrea Ciolli

Matteo Gorelli

Mattia Polidori

Mattia Ravanelli, 1999

Claudio Pizzuto, 2000

Nicola Sabatini, 1999

Lorenzo Milani, 2001

Matteo Fregoli, 2002

Mattia Castellazzi, 2002

CENTROCAMPISTI

Riccardo Cretella

Emiliano Fratini

Leonardo Da Pozzo

William Consonni, 2001

Samuele Viligiardi, 2000

Francesco Frosinini, 2000

Alessandro Sersanti, 2002

Tommaso Rosi, 2000

ATTACCANTI

Filippo Moscati

Elia Galligani

Mattia Giani

Lorenzo Ottaviani, 2002

Alessandro Pratesi, 2002

Patrick Villani, 2000

Filippo Boccardi

Tommaso Pierangioli