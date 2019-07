Incidente stradale: donna finisce in ospedale

PITIGLIANO – Nel primo pomeriggio di oggi un’auto è andata fuori strada in località La Rotta, nel comune di Pitigliano. Alla guida una donna di 74 anni che è rimasta ferita. Soccorsa sul posto dal 118, è stata prima trasportata all’ospedale di Pitigliano per essere successivamente spostata all’ospedale di Orbetello per ulteriori accertamenti.

Dai primi rilievi sembrerebbe che la donna abbia fatto tutto da sola. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.