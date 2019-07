Ilaria resta regina in Toscana: terzo titolo consecutivo sugli 800

FOLLONICA – La follonichese Ilaria Piazzi conquista il titolo regionale assoluto negli 800 metri per il terzo anno consecutivo, stavolta con il tempo di 2’12”71.

Ilaria imposta un passaggio più lento nel primo quattrocento per poi sparare il secondo in 65”. Ottiene la vittoria e, avendo fatto il minimo B, il pass per i campionati italiani assoluti che si svolgeranno a Bressanone dal 26 luglio. Ma le buone notizie non finiscono qui: martedì la Piazzi ha ottenuto anche il minimo A nei 1500 m in 4’33”69, che rappresenta anche il suo primato personale, andando a vincere il meeting interregionale del mezzofondo a Cernusco sul Naviglio.

Ilaria, i primi di giugno, alla prima gara ai nazionali di società finale A bronzo a Orvieto, aveva conquistato il secondo gradino del podio tra due campionesse quali la Sabbatini e la Biscuola: le premesse per poter migliorare e fare bene ci sono.

Il prossimo obiettivo sarà quello di ben figurare ai nazionali assoluti di Bressanone sia negli 800 m che nei 1500 metri. Ilaria quest’anno è passata con l’Atletica Cascina ed è allenata da sempre dal tecnico follonichese Elisa Faucci.