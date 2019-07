Il Comune cerca personale: ecco il bando e come fare domanda

ORBETELLO – Il Comune di Orbetello ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per esame per l’assunzione di 10 unità di personale a tempo pieno e determinato, profilo di istruttore di vigilanza categoria “C” da destinare al servizio di Polizia Municipale con riserva di 3 posti a scorrimento di graduatoria per volontari delle forze armate.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 24 luglio prossimo.

Avviso di selezione e schema di domanda a questo LINK.