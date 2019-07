Delega al decoro e arredo urbano a Martini: «Installate panchine, tavoli e giochi. Continueremo»

MONTIERI – Il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi, in fase di assegnazione delle deleghe agli assessori, ha ritenuto di valorizzare quella relativa al decoro e all’arredo urbano per continuare l’opera di restyling del capoluogo e delle frazioni, cercando di potenziarla ulteriormente con risorse economiche e risorse operative.

La delega è stata assegnata al vicesindaco Massimo Martini il quale, di concerto con il sindaco e l’ufficio tecnico del Comune, ha avviato, dopo una ricognizione sul campo, un’importante acquisizione di nuovo arredo (soprattutto tavoli, panchine e giochi).

“In vista della stagione estiva – scrive, in una nota, il vicesindaco Martini -, che come tutti gli anni vede aumentare sensibilmente le presenze nel Comune e dove ha luogo un significativo calendario di eventi e manifestazioni, si ritiene utile migliorare la vivibilità e l’aspetto, creando altresì una sinergia con tutte le associazioni comunali ed i cittadini, nel condividere lavori di manutenzione e l’abbellimento di terrazze e balconi, angoli e vie. La risposta positiva delle associazioni che si stanno impegnando ad intervenire sul miglioramento del decoro urbano, è segnale di grande attaccamento al luogo di vita ed il contributo dei cittadini al mantenimento della proprietà è elemento fondamentale di valorizzazione del bene privato e del bene comune. Non possiamo poi dimenticare il progetto di inclusione portato avanti con una cooperativa sociale del territorio e finalizzato alla cura dei fiori e delle aiuole nel territorio comunale”.

“Non ci fermeremo certo qui – conclude il vicesindaco – e continueremo a lavorare duramente convinti che le piccole attenzioni quotidiane siano condizione di miglioramento della vivibilità dei nostri paesi e che il rafforzamento del patto sociale con gli organismi associativi ed i singoli cittadini sia l’unica via possibile per ottenere i risultati voluti in tempi brevi”.