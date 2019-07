FOLLONICA – È stata presentata oggi a Follonica la campagna di comunicazione del Comune per il contrasto ai comportamenti incivili. Partendo dall’ordinanza del 2010 per il decoro urbano, e su sollecitazione delle associazioni dei commercianti cittadini, è stata creata una locandina da esporre presso le attività commerciali che ricorda a follonichesi e turisti quali siano i comportamenti da tenere in città nel rispetto della collettività.

La locandina vuole stigmatizzare e quasi ridicolizzare alcuni comportamenti che purtroppo si vedono spesso in città: dal passeggiare in costume nelle vie cittadine, al gettare rifiuti in terra o al danneggiamento degli arredi urbani. L’obiettivo è tutelare il decoro urbano non solo attraverso le sanzioni, che comunque la polizia municipale farà, ma anche grazie ad un percorso comunicativo e culturale condiviso con la città (foto Giorgio Paggetti).