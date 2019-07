Uomo cade in un fosso e resta incastrato tra i rovi

MARSILIANA – È caduto in un fosso, ed è rimasto con gli abiti impigliato tra i rovi, senza riuscire a risalire. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, alle 23, a Marsiliana, nel comune di Manciano. L’uomo, in stato confusionale, era caduto dentro un fosso. Era rimasto impigliato con maglietta e pantaloncini tra i fitti rovi, e non riusciva a liberarsi.

La squadra dei Vigili del fuoco, su segnalazione dei Carabinieri, ha raggiunto l’uomo e di è dovuta far strada tra la fitta vegetazione per soccorrerlo.

Una volta trovato, l’uomo è stato trasportato con la barella spinale fino all’ambulanza dove c’era il personale medico del 118 ad attenderlo per poi trasportarlo all’ospedale di Orbetello.