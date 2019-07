Sei maremmano se dici: sotto i bracci

GROSSETO – L’estate, tempo di maggiore relax, di spiaggia, di tintarella, di Bermuda e magliette per gli uomini; di abiti scollati per le donne. Tutto bello ma…c’è un ma. Il ma è quando l’igiene scarseggia… sembra un paradosso nell’epoca in cui i supermercati sono stracolmi di prodotti per l’igiene, eppure non è raro (in Maremma si dice: unn’e’ di fori) sentire persone che emanano cattivo odore. Sa dove? Da sotto i bracci, si dice noi maremmani. Altro che ascelle! Noi Maremma ci si lava sotto i bracci! E così un si puzza! E w l’estate!