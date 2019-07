GROSSETO – Incidente stradale questa mattina, sulla strada della Trappola, tra Grosseto e Principina a Mare. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 73 anni, un grossetano che è stato trasferito in ospedale al Misericordia di Grosseto.

L’incidente ha visto coinvolta un’auto e uno scooter, ma sembra che nello scontro fosse coinvolto anche un terzo veicolo che non si sarebbe fermato, non si sa se volontariamente o se non si sia accorto dell’urto. Sul posto personale medico del 118 e la Polizia municipale di Grosseto che ha effettuato i rilievi e stabilito la dinamica dell’incidente.