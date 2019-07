GROSSETO – Le fiamme si sono sviluppato poco dopo la mezzanotte, ed in breve tempo hanno avvolto e distrutto completamente una delle roulotte parcheggiate in via Giordania. L’allarme è scattato 45 minuti dopo la mezzanotte, a Grosseto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme, ma la roulotte è andata completamente distrutta. Fortunatamente all’interno non c’era nessuno.