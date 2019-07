Ragazze speronate in sella al motorino: l’auto non si ferma e fugge

FOLLONICA – Due ragazze di 18 e 20 anni sono state soccorse dalla Croce rossa di Castiglione della Pescaia dopo essere state speronate da un’auto mentre erano in sella al motorino.

L’incidente è avvenuto a Follonica, in via Isole Tremiti. Le giovani erano in motorino quando si sono scontrate con un’auto che però non si è fermata a soccorrerle. Le due ragazze sono state soccorse dalla Croce rossa di Castiglione della Pescaia che le ha trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Massa Marittima con abrasioni multiple. Sul posto anche la Polizia municipale di Follonica.