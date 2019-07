Ragazza cade dagli scogli in una cala: recuperata con l’elicottero dei Vigili del fuoco

MONTE ARGENTARIO – È caduta dagli scogli in una cala del comune di Monte Argentario, difficile da raggiungere, ed è rimasta ferita. Una ragazza si trovava alla Cala di mar morto quando si è ferita cadendo.

La zona è difficile da raggiungere per i soccorsi. Sono così partiti i Vigili del fuoco con le moto d’acqua e stanno aiutando gli operatori a fissarla sulla barella per issarla sull’elicottero dei Vigili del fuoco per poi essere trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello.