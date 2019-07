CASTIGLIONE – Inizia domani, domenica 14 luglio, la stagione remiera a Castiglione della Pescaia. Come da tradizione, ad aprire la kermesse dell’associazione Amici del Palio marinaro, presieduta da Enrico Giovannelli, saranno i giovani under18 per l’edizione numero 42.

Anche quest’anno la corsa tra i cinque rioni cittadini, su lance composte da 4 vogatori e un timoniere, si disputa nel solito campo di regata: alle 18,30 circa la partenza nello specchio d’acqua di fronte al faro Rosso, per percorrere una prima vasca verso Capèzzolo di 600 metri; poi virata e ritorno verso il porto canale, dove una boa stile regata velica che dovrà essere lasciata sulla sinistra per la volata finale verso il traguardo di fronte al monumento ai caduti, per un totale di circa 1500 metri.

La sfida è lanciata alla Portaccia che lo scorso anno mise tutti d’accordo, e in lizza per la vittoria ci sono praticamente tutti gli altri rioni. Come tradizione consolidata, anche per questa edizione il palio è stato realizzato su un progetto scolastico dai ragazzi delle medie Orsino Orsini, con la supervisione della professoressa Rita Simoncelli, e in particolare su soggetto di Chiara Serini (2B).

Gli equipaggi del palio dei giovani 42esima edizione del 14 luglio 2019.

Castello colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Mattia Cozzolino, 1° remo Guglielmo Galloni, 2° remo Cosimo Garofano, 3° remo Leonardo Petragli, 4° remo Haitam Baga. Caporione Assunta Bovenzi. Allenatore Manuel Petragli. Madrina Daniela Boschi.

Portaccia colori giallo-rosso, barca Storione. Timoniere Giovanni Biancalani, 1° remo Tommaso Cilvanni, 2° remo Aymen Achour, 3° remo Matteo Armellini, 4°remo Andrea Giardini. Caporione Fabio Giovannelli. Allenatori Elisa Tognietti, Alessandro Damiani Speciale. Madrina Agnese Allegria.

Marina colori bianco-rosso, barca Sbriglio. Timoniere Raffaele Mucci, 1° remo Riccardo Criscuolo, 2° remo Giacomo Boddi, 3° remo Alessio Mascelloni, 4° remo Filippo Trombini. Caporione Adolfo Ciampoli. Allenatore Niccolò Boschi e Niccolò Betti. Madrina Viola Perera.

Ponte Giorgini colori bianco-celeste, barca Delfino. Timoniere Michele D’Onofrio, 1° remo Elias Ceribelli, 2° remo Luca Monaci, 3° remo Brando Pinna, 4° remo Joshua Bolognini.Caporione Luca Roghi. Allenatore Federico Piccioli. Madrina Angela Pegnazzi.

Piazza colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Cosimo Benegiamo, 1° remo Filippo Temperani, 2° remo Edoardo Gemignani, 3° remo Gabriele Temperani, 4° remo Dario Magnani. Caporione Tommaso Veri. Allenatrice Sara Salvadori. Madrina Giulia Bartalucci.

L’albo d’oro del palio dei giovani: Piazza 12 titoli, Ponte Giorgini 11, Castello 10, Portaccia 8, Marina 0.