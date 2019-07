Inaugurato il nuovo ufficio turistico: «Fondamentale per valorizzare il nostro territorio»

GAVORRANO – Inaugurazione dell’info point turistico comunale, ieri pomeriggio, agli ex-Bagnetti alla porta del Parco minerario, con visita guidata e degustazione di vini locali delle Strade del Vino Monteregio di Massa Marittima.

Con il nuovo ufficio turistico Gavorrano è il primo degli otto comuni dell’Ambito Turistico Maremma Nord a presentarsi con un’informazione turistica del territorio comprensivo, che include tutti gli otto comuni e non solo quello locale.

All’info point, aperto al pubblico tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, il visitatore può ricevere informazioni utili, noleggiare biciclette, visitare il museo della galleria mineraria, prenotare una visita guidata del centro storico di Caldana e conoscere le iniziative attive sul territorio come il Festival del Teatro delle Rocce, oltre a scoprire tutte le eccellenze del territorio.

«Un passo fondamentale per la valorizzazione del nostro territorio nel senso più ampio del termine – commenta il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi – e un luogo di incontro non solo per i visitatori esterni, ma anche per gli stessi operatori, per avere tutte le informazioni e materiale utile ad informare i propri ospiti, perché questo territorio non possiamo che promuoverlo insieme, grazie ad un’azione sinergica fra pubblica amministrazione e soggetti privati. Non è ancora tutto perfetto, ma è un primo passo fondamentale, poi ci miglioreremo».