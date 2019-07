FOLLONICA – Tutto è pronto nella città del Golfo per il Carnevale estivo: venerdì prossimo, 19 luglio, torna uno degli appuntamenti clou dell’estate follonichese. Un grande spettacolo in notturna dedicato soprattutto ai turisti che in Italia poche altre realtà sono in grado di offrire.

Ma la novità più importante di questa sesta edizione del Carnevale estivo, che come è ormai tradizione vedrà sfilare nel “circuito” di Salciaina, è il lancio della nuova edizione del Carnevale. Quest’anno infatti nell’appuntamento che segna un po’ la conclusione del Carnevale di quest’anno sono state annunciate ufficialmente le date delle sfilate del Carnevale 2020. Anche nel 2020 saranno quattro le sfilate, tutte come sempre di domenica e tutte di febbraio. Nel dettaglio i carri degli otto rioni della città sfileranno il 2, il 9, il 16 e il 23 febbraio.

di 10 Galleria fotografica Cern Estivo presentazione









«Anche quest’anno – hanno spiegato i presidenti dei rioni – abbiamo deciso di puntare molto sulla edizione estiva del carnevale. È una manifestazione che negli anni si è andata consolidando e serve anche per promuovere sempre di più il Carnevale di Follonica che negli ultimi anni è diventato un appuntamento di livello nazionale».

«Ringrazio tutti i rappresentanti dei rioni e i volontari che lavorano al Carnevale – ha detto il sindaco di Follonica Andrea Benini – perché è grazie a loro che riusciamo a portare avanti la tradizione del Carnevale. Per la nostra città l’appuntamento con il carnevale estivo è una grande festa e l’amministrazione comunale non può che essere vicino agli organizzatori e favorire eventi come questo. È importante oggi lanciare anche le date ufficiali per il 2020 perché se vogliamo avere una manifestazione importante dobbiamo lavorare tutti anche sulla programmazione».

Appuntamento dunque alle 21 di venerdì 19 luglio nel quartiere di Salciaina per la sesta edizione del Carnevale estivo.