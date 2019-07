Cane cade in un fosso: salvato dai Vigili del fuoco

PRINCIPINA – Aggiornamento ore 15.06: È stato recuperato e riconsegnato al proprietario il cane che era caduto in un fosso questa mattina. L’animale era caduto nel fosso Tanaro a Principina Terra. Il cane non riusciva a risalire, a causa delle sponde in cemento ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per tirare fuori il cane.

News ore 11.48: I Vigili del fuoco stanno cercando di salvare un cane caduto dentro un fosso. Una squadra del Comando provinciale di Grosseto sta lavorando sulla strada vicinale di Principina, nel comune di Grosseto, per recuperare l’animale.

