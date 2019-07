Accordo Braccagni-Roselle per la scuola calcio, Esordienti e Pulcini restano in paese

GROSSETO – L’ Fcd Braccagni per il prossimo anno calcistico 2019-2020 ha deciso di rinunciare, per motivi organizzativi, alla scuola calcio. Un impegno portato avanti per anni con passione e con soddisfazione per la società e per i tecnici, ma che oggi diventava difficile, in una piccola realtà, proseguire con continuità e garantendo gli stessi standard ai bambini ed alle famiglie.

Da qui è nato un accordo con il Roselle che permetterà ai bambini di proseguire le attività che vanno dai primi calci fino agli esordienti in collaborazione con una società che ha dimostrato attenzione al calcio giovanile costruendo un ambiente sano, in continuità con quello che i piccoli calciatori avevano trovato in questi anni a Braccagni.

Un patrimonio, quello della società gialloverde, che la stessa si è assicurata di non disperdere e che il Roselle ha intenzione di portare avanti anche in paese (Braccagni) dove si giocheranno le partite dei campionati Esordienti e Pulcini, i concentramenti dei Primi Calci e Piccoli Amici e dove verranno organizzati vari tornei durante l’anno.

Naturalmente la rinuncia alla scuola calcio come Fcd Braccagni comporta la disdetta dell’affiliazione al Milan Academy. A Braccagni resterà comunque l’attività giovanile con le squadre. Gli Allievi Provinciali sono affidati a mister Luciano Frati, Juniores Provinciali affidati a Mister Maurizio Calchetti. Verrà allestita anche la prima squadra che disputerà Il Campionato di Terza Categoria e sarà affidata a Mister Christian Benetello con una rosa costruita per cercare di assicurarsi almeno un posto nei playoff.