A 9 Uomini e un Piede il minipitch, il Mundialito parla brasiliano

GROSSETO – Continuano i tornei di calcio a 5 Uisp a cominciare dal Minipitch di Roccatederighi, che ha visto disputare le finali.

1°-2° POSTO AESSE FRUSTONI – 9 UOMINI E UN PIEDE 4 – 7

AESSE FRUSTONI: Bigoni, Felici (1), Poli, Biondi (2), Fabbri, Filippini, De Rose (1), Mucci, Taviani.

9 UOMINI E UN PIEDE: Pieri, Pippi, Muja, Bartaletti, Mantengoli, Vieri (3), Subissati (4), Gradinaru, Ferrata.

ARBITRO: Gianluca Piola

3°-4° POSTO TORNIELLA – I RAGAZZI DELLA VIA SPAL 10 – 8 d.c.r.

TORNIELLA: Bartolini, Guiggiani (1), Ferrandi (4), Simonetti (1), Ferri, Mori, Bartalucci (1).

I RAGAZZI DELLA VIA SPAL: Merlini, Pantani, Landi (2), Martini (2), Mecacci (2), Curatolo. All. Piazzi.

ARBITRO: Gianluca Piola.

ROCCATEDERIGHI Cala il sipario sulla quarta edizione del torneo Minipitch organizzato dalla Uisp in collaborazione con la Pro Loco di Roccatederighi. Sono i 9 Uomini e un Piede a uscire vincitori del torneo 2019, grazie al successo in finale per 7 a 4 sull’Aesse Frustoni. Per Bartaletti e compagni è la prima affermazione nel torneo, ottenuta grazie ai gol del duo Vieri-Subissati, con quest’ultimo che trionfa anche nella speciale classifica dei bomber. Al terzo posto chiudono i campioni in carica del Torniella, che la spuntano ai rigori sui giovani Ragazzi della via Spal.

MUNDIALITO PROFESSIONISTI GROSSETO

Parla sempre più brasiliano il Mundialito Professionisti di Grosseto, con il Flamengo Futsal che stacca il resto della compagnia e va in fuga. Punteggio pieno per Niccolaini e soci dopo il clean sheet (12-0) calato contro il Pasta Fresca Gori, in cui Montagnani è la solita certezza, e il ritorno di Barelli dà ancora più qualità ai rossoneri. L’unica a rimanere in scia è il Barbagianni Casinò Cafè, che la spunta di misura (6-5) contro l’Fc Mambo affidandosi alle giocate di Hasnaoui e Marzocchi, mentre l’Fc Gin Hendrix si aggancia al gruppo di metà classifica con il largo 10 a 2 ottenuto contro i Good Vibes: Giacalone, Giani e Solinas si mettono in grande evidenza. Riposava l’Ajeje Brazzers.

MUNDIALITO DILETTANTI GROSSETO

Si chiude la fase a gironi del Mundialito Dilettanti, con il torneo che si sdoppia nei due tabelloni ormai canonici di Dilettanti e Amatori. Nel gruppo A chiude in modo più che brillante l’Atletico Barbiere: 15 a 6 contro La Scafarda grazie al trio Merkoqi-Mulas-Santamaria e primo posto nel raggruppamento a punteggio pieno. Al secondo posto le Agenzie per Viaggiare, che riposavano, mentre al terzo sale l’Istia Longobarda con il successo a tavolino sul Ristorante Pizzeria Il Melograno. Nel girone B l’Angolo Pratiche rafforza la già certa leadership con l’11 a 8 sul Bar La Vecchia Pesa, che prova a opporre resistenza con Vichi e Birelli, ma viene superato dai gol di Burioni, Biondi, Berti e Niccolaini. Al secondo posto il Cassai Gomme, vincente a tavolino contro il Pasta Fresca Gori, che perde anche la terza piazza in favore del Mugen Fc, con il poker di Ciolli a determinare il 5 a 4 sui Wild Boars (Moroni 3). Nel gruppo C il Caffè Banda sfrutta le doppiette di Garzonotti e Ferretti per piegare 5 a 4 il Barbagianni Casinò Cafè e centrare il primo posto, anche perché il Vets Futsal ottiene solo un pareggio in rimonta (7-7) contro un Industry Crew finalmente protagonista con Scarpetti e Fregoli a opporsi ai gol di Fabbri e Bacciu. Riposava il Sentimina. Nel girone D è il Rollo Rollo a primeggiare nella volata a tre conclusiva: Novello e Kouribek timbrano l’11 a 3 contro l’Endurance Team e precedono il Tpt Pavimenti che vince 13 a 9 lo scontro diretto contro l’Emme 29. Sugli scudi la coppia gol Ramazzotti-Trotta. Riposava il Joga Bonito.

TORNEO POLVEROSA MEMORIAL ANGELO TURETTA/F.LLI ALBERTAZZI

Prima settimana per l’atteso e ormai consueto torneo di Polverosa Memorial Angelo Turetta/Trofeo Fratelli Albertazzi, con undici squadre al via divise in due gironi. Nel gruppo A Alimentari da Ciccio subito protagonista con due successi: 8 a 2 sullo Schalke 0 Fiato grazie al poker di Mimiri e 14 a 2 sul Gingillacchero in cui Lorenzo Maggiolini e Mancianti sono grandi protagonisti. Fa anche meglio il Real Alicina, che si impone largamente prima con il Gingillacchero (16-4) e poi con il Teatricando (12-2), con Costanzo, Pucci, Stronchi, Bartolini e Davide Sabatini grandi protagonisti. Per il team di Fanciulli c’è la torrenziale affermazione (21-1) contro l’Atletico Ma Non Troppo con un super Socciarelli in doppia cifra di marcature, mentre la cinquina di Chiodo propizia il 10 a 1 dello Schalke 0 fiato sull’Atletico Ma Non Troppo. Nel girone B l’Adamantis prende il comando anche se c’è grande equilibrio: Salvini, Innocenti e Venanzi prima battono 4 a 3 gli Spaccatazzine (Gianluca Sabatini 3), poi impattano 4 a 4 contro l’Eminflex di Del Sarto, che è l’ultimo a mollare nel 6 a 14 contro il Galloroco, dove Balocchi, Nutarelli e Carrucola sono i trascinatori. Sempre il Galloroco, però, incappa nel ko 4 a 7 contro il tenace Bobbylandia, che sfrutta la verve dell’accoppiata Berardi-Pagano.

TORNEO CAMPAGNATICO CALCIO A 5

Prima settimana di gare per il Torneo di calcio a 5 di Campagnatico, organizzato dalla Uisp in collaborazione con la Pro Loco. Cinque squadre ai nastri di partenza in un gironcino all’italiana che servirà per formare gli accoppiamenti delle semifinali. Partenza sparata per il Montorsaio, con un Chiaretti (cinque gol) da urlo nell’11 a 5 sul Cassai Gomme, ma non è da meno il Rollo Rollo, con i sei gol di Khouribek che frenano le velleità delle Promesse Latine: 8 a 6 il risultato finale. Per le Promesse Latine, però, c’è la vittoria 6 a 4 sugli Avengers, propiziata dal tris di Rubegni. Rinviata Montorsaio-Avengers.

TORNEO OVER 35 CAPALBIO

Situazione molto incerta dopo le prime due giornate del torneo over 35 di Capalbio, con quattro squadre che si dividono il trono. I Desepasecidos esordiscono con ottimo 5 a 4 contro il Ristorante Il Veliero di Monaci grazie a una prestazione totale coronata dai gol di Rita, Pensalfine, Cesarini, Bandiera e Marini. Reazione della Tabaccheria Murri, che ottiene i primi tre punti con l’ 8 a 5 sul Circolo Giardino (Pasquarelli 4): Trillocco illumina la scena con giocate di classe, Cardarelli e Bassi rifiniscono con una tripletta ciascuno. Riposava l’Edil Tarquini.

TORNEO CALCIO A 7 FOLLONICA

Prime gare della fase ad eliminazione diretta per il torneo di calcio a 7 di Follonica, con le due squadre “grossetane” protagoniste. Il Borussia Dortmund di Fallani fa sul serio con l’autorevole 9 a 1 calato sul Celtic Glasgow: Iacobucci mattatore con un poker, ma anche Liberali e Ricci si distinguono. Ottima prestazione anche per il Tottenham, sorretto da Silvestro e De Carolis, che si impone 5 a 3 sulla Juventus. Tanto equilibrio e giocate d’autore nella sfida tra Galatasaray e Barcellona, in cui i blaugrana la spuntano 8 a 7 ai rigori. In evidenza Felici e Piluso.

MAREMMA CUP CALCIO A 8 GROSSETO

Frates Paganico sempre più protagonista nella Maremma Cup di calcio a 8 a Grosseto. Vacchiano e compagni inanellano il terzo successo consecutivo con il 2 a 1 sul Liverpolli di Mazzini firmato dalla doppietta di Mirko Cavaliere. L’Asd Batignano tiene la scia con il 5 a 1 sulla Gioielleria History che consacra le capacità realizzative di Hasnaoui (poker per lui e vetta della classifica cannonieri), mentre termina con uno scoppiettante 3 a 3 la gara tra Vets Futsal e Tabaccheria Tania: un immenso Alessio Tiberi (tris per lui) trova l’opposizione di Fabbri e Fumagalli.