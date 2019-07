Una Sirena a Monte Argentario: a Porto Santo Stefano arriva un’altra nave da crociera

PORTO SANTO STEFANO – La nave da crociera Sirena arriva a Porto Santo Stefano. La barca, dopo un anno di assenza nelle nostre acque, con i suoi 167 metri di lunghezza, sarà la più grande a sostare nei nostri porti in questa stagione 2019. Dopo la The World, la più grande residenza marina e le due gemelle, SEA DREAM I e SEA DREAM II nella rada del porto di Porto Ercole, la Sirena arriverà a Porto Santo Stefano domenica 14 luglio e, per il secondo scalo, giovedì 22 agosto.

A bordo sono presenti circa 600 passeggeri e 400 membri che compongono l’equipaggio; «si presenta ancora un’occasione per far scoprire a sempre più turisti il territorio del Promontorio del Monte Argentario e del suo circondario» afferma PortArgentario.

«Le navi da crociera di lusso come la Sirena rappresentano un ulteriore ed importante incremento del flusso turistico nei nostri territori ma hanno anche l’importante ruolo di fungere da volano verso una sempre maggiore definizione di Monte Argentario e della Maremma come mete del turismo nautico.